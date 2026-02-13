受験シーズンも佳境に入っています。2026年4月に開校する県立大学付属周防大島高校の一般選抜入試が13日行われました。周防大島高校安下庄校舎の試験会場では午前8時過ぎから緊張した面持ちの受験者らが受け付けを済ませていました。2026年4月に開校する県立大学付属周防大島高校は1学年の定員が90人で先月行われた特色選抜ですでに40人が合格しています。13日はほかの県立高校との併願が可能な「一般選抜」と町内2つの中学