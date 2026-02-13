日本を代表する秋吉台カルスト台地の地下水系の全容解明を目指す予備調査が、13日から美祢市で始まりました。美祢市で始まった予備調査は、秋吉台地下水系の全容解明を目指す本格調査へつなげるために、地底湖へ到達するルートなどを探ることを目的としています。水中探検家の伊左治佳孝さんらが洞窟に入りました。伊佐治さんは別府弁天池ちかくの「寺山の穴」と呼ばれる洞窟がおよそ1.5キロ離れた「白水の池」と地底湖を通