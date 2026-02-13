受験シーズン、気をつけたいのがインフルエンザです。県内では今週、計42の学校で学年・学級閉鎖の措置がとられました。県によりますと、県内では9日から13日までの間に計42校でインフルエンザによる学年・学級閉鎖の措置がとられたということです。このうち小学校が37校と最も多く、中学校では4校が学級閉鎖となりました。保健所別では、鹿児島市が14校で最も多く、鹿屋が7校、川薩と姶良が5校で続いています。12日