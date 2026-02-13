江田島市にある海上自衛隊の幹部候補生学校で13日、卒業式があり、約70人の自衛官が学舎をあとにしました。■号令「敬礼！なおれ！」卒業式に臨んだのは海上自衛隊の部隊経験を経て、幹部を目指すため2025年6月に入校した約70人です。8か月の訓練を乗り越えた自衛官たちに海上幕僚長が訓示を述べました。■海上幕僚長 齋藤聡 海将「より精強、誠実な海上自衛隊にすることが私の使命です。諸官にはその力になってもらいたい。」式の