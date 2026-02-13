アメリカ軍岩国基地に所属する海兵隊員2人が、東京・新宿歌舞伎町の飲食店に侵入し、現金を盗んだなどとして書類送検されました。事件の同じ日に近くの飲食店では、およそ1千万円が盗まれる事件があり、警察が関連を調べています。窃盗などの疑いで書類送検されたのは、アメリカ軍岩国基地に所属する26歳と20歳の海兵隊員の男性です。捜査関係者によりますと2人は2025年12月、歌舞伎町にある飲食店2店舗に侵入し、現金およそ2万7千