米メディア『ジ・アスレチック』は12日（日本時間13日）、フィリーズから自由契約となったニック・カステヤノス外野手に関する記事を掲載した。フィリーズは、カステヤノスとの関係が取り返しのつかないほど破綻したと判断。トレード先も見つからず、2022年に結んだ5年1億ドル契約の最終年残り約2000万ドルを全額負担して解雇することを決断した。同記事では、成績不振とチーム内不和による問題を詳細に伝