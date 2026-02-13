広島県内のインフルエンザの新規感染者数は3週連続で増加し、学級閉鎖も相次いでいます。県が13日発表した2月2日からの1週間のインフルエンザの患者数は、1医療機関当たり25.20人で、前の週を9.30人上回りました。3週連続の増加です。学級閉鎖などは111件発生しています。県によると、子どもへのインフルエンザB型の感染が拡大していることが主な要因とみられるということです。県内全域には、引き続きインフルエンザ警報が発令さ