3月に行われる公立高校入試の出願倍率が発表され、これまでで最も低い0.77倍となりました。一方、この春始まる予定の私立高校の実質無償化。倍率に変化はあったのでしょうか。3月に行われる公立高校入試には、定員10425人に対し7986人が出願しました。出願倍率はこれまでで最も低い0.77倍となりました。1倍を下回ったのは、16年連続です。倍率が最も高いのは鹿児島南の体育で2.38倍。次いで鹿児島玉龍が1.68倍となっています