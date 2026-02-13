あす2月14日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2月14日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を紹介！デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2が、「with MUSIC」にトークゲストとして初登場！男性アーティスト史上最速・4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動など、15年の歴史をMC有働由美子・松下洸平と共に一挙に振り返る。デビューライブの玉森裕太