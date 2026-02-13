2025年度から始まった公立高校の特色選抜で県教育委員会は2112人が合格内定したと発表しました。また、志願状況調査の結果もあわせて発表されました。特色選抜は中学校長の推薦を必要とせず推薦入試に代わる新たな選抜方法で全日制では2112人に12日、合格内定が出ました。2024年度の推薦入学より550人増えていて全入学定員の3割を占めています。また、第一次募集の志願状況調査の結果も発表されました。入学定員から特色選抜の合格