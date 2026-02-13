振袖や着物の販売やレンタルをしている鹿児島市の「まつき苑」の運営会社が破産手続きの申し立てを行うことが分かりました。この春の卒業式や2027年の成人式などで130人分の予約が入っているということですが、対応していく予定だということです。3月下旬から4月上旬をめどに破産手続きの申し立てを行うのは、鹿児島市の「まつき苑」などを運営している「まつき苑京呉服の池田」です。代理人弁護士によりますと、鹿児島市と