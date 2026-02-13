憲法9条を刻み、平和の大切さを後世に伝える記念碑が長崎市に設置されました。 長崎市に建てられた石碑。 美しい地球を9本の手が支え、被爆者の故・山口仙二さんが1982年に国連で行った演説の一部も刻まれています。 長崎原爆被災者協議会は、憲法9条の条文を刻んだ石碑を建てるプロジェクトを進めていて、日本被団協のノーベル平和賞を受賞した記念碑として、長崎市から1月に設置が許可されたということです。