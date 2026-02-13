京成電鉄は都心と成田空港を結ぶ成田スカイアクセス線の一部を複々線化する検討を開始することを明らかにしました。輸送力の強化とスピードアップを目指します。また2028年度から押上駅と成田空港駅間で運行開始する新型特急のデザインイメージを一部公開しました。成田空港をめぐっては国家プロジェクトとして将来の訪日客の増加などに対応するため滑走路の増設など機能強化が進められています。都心と成田空港を結ぶ鉄道アクセス