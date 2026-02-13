ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１３日、予選２日目が行われた。生方靖亜（２５＝群馬）の相棒１４号は前節、同じ１２４期の中島秀治がＶの絶好調機。「来る前に秀治にいろいろ聞いてきたけど、まさか同じエンジンを引くとは」と驚きを隠せない。２日目６Ｒは、コンマ０５のトップスタートを決めて逃げ快勝。「出足、回り足を求めてペラを叩き変えた。乗りづらさがなくなって、全体に足はいい」と軽快だ。昨