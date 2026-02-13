KKTのカメラマンによる色がテーマの映像企画｢Kumamoto Color｣。今回はバレンタインデーを前に｢チョコレート色｣です。カカオ豆の仕入れからチョコの製造、販売まで一貫して行う｢ビーントゥバー｣でチョコレートを作るショコラティエに密着しました。