ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。石丸海渡（３２＝香川）は１Ｒで２着、後半７Ｒは３着にまとめ予選８位で通過した。「普通はあって戦えるが、全体的にもうちょっとほしい」と上積みを求める。元高校球児で２０１１年に甲子園に出場。「競技としては生かせないけど、監督に厳しく育てられたので、少々のことではヘコタレない」とメンタル面が