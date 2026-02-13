山口県宇部市の住宅で、74歳の男性が死亡しました。男性は頭などに複数の傷があり布団がかけられた状態で、警察が殺人も視野に捜査しています。■現場は山口・宇部市の住宅街規制線が張られた一軒家。その一室で、住人の古谷歳雄さん（74）は亡くなっていました。何者かが古谷さんの命を奪ったのか、警察が殺人の可能性を視野に捜査しています。現場があるのは、山口県宇部市の住宅街。記者「住宅街から少し坂を上ったところにある