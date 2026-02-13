厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は13日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った2種類の再生医療等製品に関し、製造販売の承認可否を19日の専門部会で審議すると発表した。重症心不全を対象にした「リハート」と、パーキンソン病を対象にした「アムシェプリ」。iPS細胞を使った再生医療等製品の審議は初めてで、部会での了承を経て、承認されれば世界初となる見通し。リハートは、大阪大発ベンチャー「クオリプス」（東京）