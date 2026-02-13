大手住宅メーカーの住友林業がアメリカの住宅建設会社をおよそ6900億円で買収すると発表しました。アメリカ国内での販売戸数は5位に急浮上します。住友林業は、アメリカの住宅販売戸数で15位のトライポイントホームズ社を45億ドル、日本円でおよそ6900億円で買収すると発表しました。住友林業にとってアメリカ事業は経常利益の6割を占める中核事業で、現在は全米9位の規模まで成長しています。トライポイントホームズをあわせると