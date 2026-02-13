警察庁は12日、去年の特殊詐欺の被害額が約1414億円にのぼったと発表しました。熊本県内でも約11億円と、いずれも過去最悪となりました。今週に入り、熊本県内で詐欺被害の相談が多く寄せられているといいます。KKTスタッフの携帯電話にかかってきた電話から、ある特殊詐欺の手口に迫ります。先週、KKTのスタッフの携帯に知らない番号から電話が…。(音声)『オペレーターへお繋ぎする場合は1を押してください』電話の