熊本市は13日、外部に委託した福祉事業で、本来は非課税なのに消費税を含めた金額の契約を結び、9000万円余りを多く支払っていたと発表しました。熊本市によりますと、2023年12月に児童福祉担当の職員がミスに気づきました。去年7月に全庁で調査を実施したところ、2020年から2024年までの10の事業121件で不適切な契約が判明。40の事業者に対し約9077万円を多く支払っていました。原因は職員の知識不足で、2019年以前は文書の保存期