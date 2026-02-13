ボートレース宮島の「第１３回トータリゼータエンジニアリング杯」は１３日、予選２日目が行われた。垂水悠（２３＝徳島）は７Ｒ、３コースからまくり差して今節初勝利。これで３走６、４、１着として予選後半戦に突入する。２８号機は「２節前の江戸川で初優勝した時からやっているペラの形があって、それに叩いた。スリットで置いて行かれなくなったし、グリップ感もある。タイムに色も付いていた」と好感触。「１号艇も残っ