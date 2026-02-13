「五輪に出たい」と夢見た少女が、憧れの舞台で輝きを放った。スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手（２１）。競技者としての意識が大きく変わったきっかけは、女子スノーボード界のレジェンドからの一言だった。（中薗あずさ）お守りを忍ばせた左胸をたたき、空を見上げて深呼吸。いつものしぐさで気持ちを落ち着かせてスタートした決勝１回目で、横３回転や後ろ向きに回転する大技など五つの技を完