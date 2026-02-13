恒星「LHS1903」を中心とした「内外逆転型」の惑星系を描いた想像図/ESA（CNN）地球から約116光年離れた系外惑星系が、惑星の形成に関する通説を覆す可能性がある――。米航空宇宙局（NASA）や欧州宇宙機関（ESA）の望遠鏡を駆使してこの惑星系を発見した研究チームが明らかにした。この惑星系では、宇宙で最も一般的なタイプの恒星である赤色矮星（わいせい）の「LHS1903」の周りを、四つの惑星が公転している。特異なのはその並