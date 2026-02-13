都市伝説は、語るものから“体験するもの”へ――。都市伝説YouTuberの、たっくー、コヤッキー、はやともが出演するイベント『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』が、フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で、22日(19:00〜)に生配信。出演者自身も真相を知らないまま、謎解きミステリーに挑む新感覚ライブが幕を開ける。『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』このイベントは、都市伝説・