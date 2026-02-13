ＳＧオールスター（浜名湖・５月２６〜３１日）、Ｇ?レディースオールスター（まるがめ・５月５〜１０日）の出場選手を決定するファン投票の中間集計票数の上位選手が１３日、発表された。ファン投票は２０日まで実施される。今回は２回目の中間発表。ＳＧオールスターの１位・峰竜太（４０＝佐賀）、Ｇ?レディースオールスターの１位・守屋美穂（３７＝岡山）をはじめ上位の顔ぶれは１回目の中間発表から大きな動きはなかった