日本エイサーは2月13日、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載した16型ノートPC「Swift Air 16」（SFA16-61M-F73Z）を発表した。2月13日に発売し、直販価格は229,800円。Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）Swift Air 16は16型（16：10）の大画面ディスプレイを備えながら、約990gの重さと最薄部約15.9mmのスリム設計を実現したノートPC。筐体にはマグネシウム・アルミニウム合金を採用し、軽量性と耐久性、そして質感を両立している。