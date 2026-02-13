イングランド・プレミアリーグのリバプールは１３日、スロット監督の会見を公式サイトで配信し、指揮官が日本代表ＭＦ遠藤航の負傷状況について「長期の離脱になる」と言及した。＊スロット監督によると、まだ精密検査は行われていないものの、指揮官は検査前の所見として「かなり長い期間の離脱になることは明らかだ」と述べた。遠藤は１１日に行われた敵地・サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発したが、左足首付近を痛め