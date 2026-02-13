きちんと感が備わったネイビーは、かしこまったシーンだけでなく、大人のカジュアルコーデでも活躍させたいカラー。配色や柄を効かせたアイテムなら、かっちり感は控えめにシャレ見えを狙えそうです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から「本命アイテム」をご紹介。ネイビーをベースにしつつ、シルエットやディテールで程よく力を抜いた着こなしを楽しめそうなので、チェックしてみて。