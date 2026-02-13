「学校のことは熟知している」と、余裕で息子の高校内部入試・親子面接に臨んだママ友Aさん。面接官が長男の元担任だと気づき、いつもの調子で話そうとしたところ……？ 筆者の友人から聞いたエピソードです。 先生に馴れ馴れしい先輩ママ友 私の息子は、中高一貫校の中学部に通っています。 ママ友のAさんには、うちの息子と同じ中学部に通う次男の他に、高等部に通う長男もいます。 Aさんはいつも「あの先生はね……