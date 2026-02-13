侍ジャパンのメンバーに選出されているＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）や阪神・佐藤輝明内野手（２６）らが１３日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて１４日から行われる宮崎合宿に参加するため、空路で宮崎入りした。牧は「いろんな選手と練習できますし、期間も長いので、一日一日を大切にしていきたい」と意気込んだ。同合宿にはパドレスのダルビッシュもアドバイザーとして参加する。ロ