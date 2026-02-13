メ～テレ（名古屋テレビ） 13日午前、愛知県岡崎市の名鉄名古屋本線の踏切で、シニアカーに乗った人が列車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、午前10時25分ごろ、岡崎市大西にある名鉄名古屋本線の踏切で、シニアカーに乗った人が名鉄一宮発豊橋行きの4両編成の急行列車にはねられました。 はねられた人はその場で死亡が確認されました。年齢や性別はわかっていません。 列車の乗客約70人にけ