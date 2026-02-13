荒谷翔大が、2026年第1弾となる新曲「東京」を本日配信リリースした。あわせて、MVも21時にプレミア公開される。真冬の東京都内にて全編ロケで撮影されたMVには、俳優の夏子が出演している。夕焼けの黄昏から夜の大都会で切なくも力強く歌いあげる荒谷に注目の作品仕上がっているとのこと。なお、今作のジャケットも野元喬文が担当している。ジャケット写真またリリースに合わせて、温もりのある新アーティスト写真も公開された。