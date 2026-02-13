３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンのメンバーで沖縄でキャンプに参加していた阪神・佐藤輝明内野手、ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手らが１３日、強化合宿が行われる宮崎に入った。空港には約３００人が出待ちし、出口に選手たちが現れると大きな歓声が上がった。移動のバスに乗り込む際には約１００人のファンが殺到。「頑張って〜！」と声援が飛んだ。