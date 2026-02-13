こちらも開幕が迫ってきました！3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに出場する県関係の選手たちが13日、地元で大会への意気込みを語りました。塩尻市に登場したのは地元出身でパラアイスホッケー日本代表の塩谷吉寛選手です。百瀬市長をはじめ、母校の児童や生徒などが集まり壮行会が開かれました。通常17人1チームの選手が交代で氷上に上がって戦うパラアイスホッケー。塩谷選手は日本が前回出場し