声優兼京都弁VTuber『犬塚いちご Ichigo Inuzuka ch.』、3Dプリンター系おさんぽ電動工具ダンス料理言葉遊び高専YouTuber『ふんいきクリエイター かねちん』をご紹介します。声優兼京都弁VTuber『犬塚いちご Ichigo Inuzuka ch.』今週のピックアップ『【低音ボイス/耳かき】世話焼き隣人お姉さんの関西弁指かき【バイノーラル/ASMR】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします犬塚いちごさん：「声優兼VTuberとして活動しておりま