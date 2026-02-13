福島・いわき市で大型ダンプが車を巻き込みながら建物に突っ込み、意識不明の重体で病院に搬送された男性が死亡しました。警察によりますと13日午後1時すぎ、福島・いわき市で走行していた大型ダンプが道路わきの駐車場に止まっていた車5台を巻き込みながら建物に衝突し、停車しました。大型ダンプを運転していたのは40代の男性で、消防が駆け付けた際、意識はなく搬送された病院で死亡しました。建物の中にいた人などにけがはあり