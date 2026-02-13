富山市水橋地区にあった7つの小中学校を統合する、義務教育学校「水橋学園」が今年4月に開校します。それを前に、統合する学校の児童や生徒が、新しい義務教育学校の校舎で交流しました。「おはようございます」けさ、子どもたちはスクールバスでの通学の練習も兼ねて、新しい校舎を訪れました。「水橋学園」は富山市初の義務教育学校で、5つの小学校と2つの中学校を統合します。校舎は水橋高校の跡地に整備されました。清水