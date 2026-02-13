ソフトバンクは１３日、安徳駿投手が、佐賀市内の病院で右肘内側側副靭帯再建術を受け、無事終了したと発表した。競技復帰まで１２カ月の見込みとした。安徳は久留米商−富士大から２４年度ドラフト３位でソフトバンクに入団した。