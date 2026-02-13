警察官に連れられ、無表情で歩く男。半年以上雲隠れしていたバイク店「多摩サイクル」のオーナー・米林豊容疑者（66）です。客から預かっていたバイクを無断で売却したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。同様の被害を訴える宮下さん：（Q.経営者が逮捕された）ついに…。(Q.気持ちは？)この何カ月か長かったような、あっという間…。とにかく日々モヤモヤした気持ちで。いったんこれでホッとしたというか。2025年7月に「