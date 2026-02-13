大相撲で先場所幕内に復帰して勝ち越した富山市出身の朝乃山が、きょう、ゆかりのある射水市の企業を訪れて、来場所への抱負を語りました。「朝乃山～！でかーい」朝乃山は、きょう射水市のアイシン軽金属を訪れました。従業員などに対してにこやかな表情で握手や写真撮影などに応じていました。訪問が実現した背景には、アイシン軽金属の相撲部との深い絆があります。朝乃山をアマチュア時代から支援していて、今回は