〈「“五輪の魔物”の正体は…」プロスケーター・宮原知子（27）が語る、五輪の“空気”とフィギュア日本勢の見どころ《鍵山優真、坂本花織は…》〉から続くプロスケーターの宮原知子さん（27）。現役時代は抜群の安定感から「ミス・パーフェクト」と呼ばれ、2018年平昌五輪で4位入賞、全日本選手権では2014年から4連覇を果たすなど、日本女子フィギュア界のエースとして活躍した。2022年の引退後はアイスショーや振付で活躍する