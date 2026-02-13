吉本の若手芸人が出演するイベント「みなさまへ、大切なご報告がございます。2026立春」が13日、大阪市内で行われ、黒帯、ダブルヒガシ、ジョックロック、例えば炎、アイラブ地球らが出演した。それぞれが未公開のトークを披露する趣向で、4月から本拠地を東京に移すダブルヒガシの家賃が話題になった。先日、東京に入居する物件を見に行き、東良介（33）は希望の部屋を見つけ、現在審査待ち。だが、相方の大東翔生（33）は「審査