貨物支線から始まった仙崎支線JR山陰本線は、京都〜幡生間の営業キロが在来線で日本最長の673.8kmを誇ります。そのほとんどの区間が非電化単線であり、輸送人員が少ない区間も多く、風光明媚で近代化も遅れたことから、紀行作家の宮脇俊三氏は「偉大なるローカル線」と呼んだほどです。【写真】これが仙崎支線の車窓と終着駅ですこの山陰本線には、わずか2.2kmの支線があります。山口県長門市内の長門市〜仙崎間を走る通称「仙