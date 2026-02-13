オルタナティブステレオより、韓国で話題のリップ「Lip Potion Caramel Glaze（リップポーション キャラメルグレーズ）」が2026年2月14日（予定）より順次発売する。■濃密発色とキャラメルツヤリップポーション キャラメルグレーズは、透け感ではなく唇をラッピングするようなクリアで濃密な高発色が魅力のリップカラー。高密着・高ツヤ仕上がりで、ぷるんとした唇印象へ導くアイテム。キャラメルシロップのようにとろけるメルテ