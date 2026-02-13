雪肌精より、簡単に塗り直しできる「雪肌精スキンケア UV エッセンス スティック」を2026年4月1日よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ店舗(一部店舗を除く)およびマツキヨココカラオンラインストア限定で発売する。■うるおいとさらさらを両立うるさらパウダーと透明感パウダーを組み合わせた高機能うるさらヴェール処方。肌表面をさらりと快適に保ちながらうるおいを与え、なめらかで明るい透明感のある肌へ