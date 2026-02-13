県が登録を進める「未来に伝える山形の宝」の登録証交付式がきょう県庁で行われました。 【写真を見る】旧山形師範学校の講堂を後世に...保存活用に向け取り組む実行委員会の活動が「未来に伝える山形の宝」に登録 今年新たに登録されたのは、旧山形師範学校講堂の保存・活用に取り組む実行委員会の活動です。 「未来に伝える山形の宝」は、地域の歴史ある文化財や、その保存・活用に向けた取り組みを登録し、文化財の保護と地