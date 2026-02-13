リバプールが現地２月13日、クラブの公式Xを更新。「アルネ・スロット監督が遠藤航選手の負傷状況について最新情報を発表した」と綴る。クラブは「背番号３は、水曜日の夜に行なわれたサンダーランド戦の後半に担架で運ばれ、長期の欠場に直面することになる」と伝える。「金曜朝の記者会見で、遠藤の状態についてスロット監督は『足の怪我です』と語った」という。 「まだいくつかチェックする必要はあるが、彼はかなり