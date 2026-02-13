サッカーJ3、鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする「フライデーユナイテッド」です。15日にホームで迎える「J2・J3 百年構想リーグ」第2節。FC琉球を相手に初勝利を狙います。前節、J2宮崎との雪の開幕戦は、2度追いつく粘りを見せましたが、2対3で惜敗。15日の相手は昨シーズンJ3リーグで1勝1分けだったFC琉球です。かつてギラヴァンツ北九州やブラウブリッツ秋田時代にユナイテ