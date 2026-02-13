人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）うわさ話に振り回されないように。真実を見極める目が大切。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）早起きして部屋を掃除しよう。運気がアップするはず。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）運気は足踏み状態。